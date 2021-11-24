Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества

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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества. Об этом сообщил его адвокат Сергей Довгий в среду, 24 ноября.

— Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ, это организация преступного сообщества и части четыре статьи 159 УК РФ, то есть семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере, — рассказал защитник.

Речь, как уточнил он, идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования. Дело в отношении экс-политика вскоре начнет рассматривать с присяжными Люберецкий суд Подмосковья, приводит слова Довгого РИА Новости.

Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В июле 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

В рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Известно, что расследование дела об убийстве ведет с апреля 2019 года центральный аппарат Следкома по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

22 августа стало известно, что администрация московского следственного изолятора «Лефортово» запретила заключенным спать днем. В их числе оказался и Сергей Фургал.

1 октября Мосгорсуд оставил под стражей бывшего губернатора Хабаровского края и продлил его срок содержания под стражей на два месяца — до 7 декабря 2021 года.

В тот же день стало известно, что следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела для Сергея Фургала и его защитников до 15 октября.