Мосгорсуд продлил арест Сергею Фургалу на два месяца

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Мосгорсуд еще на два месяца продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

— Мосгорсуд оставил под стражей бывшего губернатора Хабаровского края. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Фургалу срока содержания под стражей на два месяца — до 7 декабря 2021 года, — заключил пресс-секретарь суда.

В июле 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

В рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Известно, что расследование дела об убийстве ведет с апреля 2019 года центральный аппарат Следкома по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

В июне сообщалось о продлении срока ареста экс-губернатору Хабаровского края.