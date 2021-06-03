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Суд продлил арест бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу
Фото пресс-службы Басманного районного суда Москвы

Суд продлил арест бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу

Юлия Павлушова

Происшествия

Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом в четверг, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам представителя ведомства, Сергей Фургал останется под стражей еще 12 месяцев, до 7 июля 2012 года.

В июле 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. Преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника банды. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата Думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 год рождения) и Дмитрий Козлов (1981 год рождения).

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