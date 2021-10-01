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СК попросил суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его уголовного дела

Михаил Алимов

Происшествия
СК попросил суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его уголовного дела
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защитников до 15 октября. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

— Следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября 2021 года. Рассмотрение вышеуказанного ходатайства состоится 4 октября в 15:00, — заключил пресс-секретарь суда.

Такой же срок следствие просит установить для ознакомления другим фигурантам уголовного дела — Андрею Карепову, Марату Кадырову и их защитникам. Судебные заседания по указанным ходатайствам еще не назначены.

До этого Мосгорсуд еще на два месяца продлил срок ареста Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей. Он останется под стражей до 7 декабря 2021 года.

В июле 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

В рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Расследование дела об убийстве ведет с апреля 2019 года центральный аппарат Следкома по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

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