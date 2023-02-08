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Путин: России нужно за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии

Евгений Жуков
Общество
Путин: России нужно за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии
Фото: Администрация президента РФ

России предстоит за короткий срок создать собственные критически важные разработки, способные обеспечить технологический суверенитет страны. Об этом в среду, 8 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

— За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, — заявил российский лидер.

Помимо этого, он добавил, что работать в данном направлении необходимо на опережение, поэтому обратить свое внимание молодым ученым стоит на создание собственных уникальных решений в медицине, экологии, энергетике и других областях, передает официальный сайт Кремля.

До этого российский лидер призвал молодых специалистов внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов. Путин также добавил, что прежде всего необходимо сконцентрировать внимание на развитии технологий и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, а также энергетики и сферы безопасности.

Технологии Россия Владимир Путин
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