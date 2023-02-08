Путин: ЖКХ, энергетика и безопасность должны быть научно-технологическими приоритетами

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов. Об этом он заявил в среду, 8 февраля.

— Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов, — сказал глава государства.

Путин также добавил, что прежде всего необходимо сконцентрировать внимание на развитии технологий и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, а также энергетики и сферы безопасности. Российский лидер подчеркнул, что по этим направлениям в России должны быть сформированы собственные «базовые технологии», говорится на официальном сайте Кремля.

До этого Путин заявил, что российское руководство будет поддерживать начинания ученых и создавать для них комфортные условия для исследовательских работ.

Ранее глава государства поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые помогают развивать гражданские инициативы.