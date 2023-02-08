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Путин пообещал молодым ученым поддержку

Евгений Белоусов
Общество
Путин пообещал молодым ученым поддержку
Фото: Администрация президента РФ

Власти России будут поддерживать начинания ученых. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил глава государства Владимир Путин.

— Впредь с учетом исключительной значимости отечественной науки для дальнейшего развития нашей страны, обеспечения ее суверенитетом государство обязательно будет создавать условия и поддерживать все ваши начинания, все ваши и начинания ваших коллег, — цитирует его официальный сайт Кремля.

До этого Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые помогают развивать гражданские инициативы. Исполнением поручения главы государства должно заняться Минобрнауки России.

Кроме того, Минобрнауки предложило с этого года назначить десять стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц студентам экономических факультетов государственных вузов, десять стипендий (с такой же суммой) имени государственного деятеля Юрия Маслюкова, столько же стипендий имени заслуженного ученого Владимира Туманова для студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция».

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