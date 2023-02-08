Сергей Собянин: «Электронный дом» дал реальную возможность управления жильем с телефона

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы получили возможность цифрового управления своим жильем с помощью «Электронного дома».

Во всех отраслях социальной сферы и городского хозяйства Москвы были сформированы масштабные информационные системы, обеспечивающие рост качества услуг, предоставляемых москвичам. К примеру, в столице сегодня активно применяются цифровые технологии для проектирования зданий. Одна из них — «Цифровой двойник Москвы».

— Это и все наземное планирование — перспективное, настоящая ситуация, — вплоть до фасадов домов, и объемное проектирование. И помимо наземного, еще сделали всю подземную сеть инженерных коммуникаций, то есть мы видим, что есть на земле и что есть под землей, — сообщил глава города.

«Цифровой двойник» представляет собой актуальную 3D-модель территории города общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных километров, которая является основой для принятия решений в сфере градостроительства, благоустройства и безопасности.

Цифровое решение нашли и в сферах, связанных с управлением жилищным фондом. Из-за сложности в организации собраний собственников жилья практически все решения за жителей принимали управляющие компании, что беспокоило москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Чтобы как-то решить эту проблему и вовлечь жителей в управление домом, чтобы они имели реальную возможность, мы создали систему электронного дома, в которой сегодня жители могут принять все необходимые решения со своего смартфона, с телефона, с компьютера, — заявил Собянин.

До этого мэр Москвы рассказал, что строительство Московского скоростного диаметра завершится уже в этом году.