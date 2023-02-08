Ефимов: Инвесторам представили возможности площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

В Москве состоялось роуд-шоу «Юго-восток Москвы: инвестиции в индустриальную недвижимость», где инвесторам представили проект застройки части бывшей промышленной зоны «Южный порт», а именно улицы Коломникова и Шоссейного проезда, где могут быть возведены новые производственные, конструкторские и вспомогательная общественная инфраструктура, которые войдут в состав площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в среду, 8 февраля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках первого этапа застройки Шоссейного проезда планируется возвести до 84 тысяч квадратов недвижимости для размещения высокотехнологичных производств. Представитель мэрии отметил, что названный этап реализации проекта рассчитан на шесть лет.

Суммарная площадь территории под застройку превышает 10 гектаров. В новых объектах смогут разместиться современные предприятия, работающие в таких сферах, как электромобилестроение и микроэлектроника.

В свою очередь гендир ОЭЗ Геннадий Дегтев отметил, что градостроительное решение обновленной площадки «Печатники» ко всему прочему предусматривает экологичные решения с вертикальным озеленением и созданием скверов.

До этого Владимир Ефимов заявил, что на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» завершилось строительство завода компании «Термико» по производству электронных измерительных приборов.