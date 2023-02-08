Сергей Собянин: Москва за последние годы реализовала ряд масштабных экономических проектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На сегодняшний день Москва работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Среди них индустриальный парк «Руднево» и фармацевтический завод в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 8 февраля.

В области экономики российская столица вышла на третье место по величине валового продукта с учетом паритета покупательной способности среди мировых городов.

— Мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет, на 40 процентов увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ, а с учетом ввода новых мощностей Московского НПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве, — заявил глава города.

Важнейшим трендом последних лет стало возведение новых и расширение уже существующих промышленных производств. К примеру, в столице сегодня функционируют более 3,5 тысячи крупных, средних и малых заводов и фабрик. На минимальном уровне находится безработица — она составляет меньше половины процента. За последние пять лет число рабочих мест в городе увеличилось почти на 300 тысяч.

Москва сегодня активным образом работает над реализацией нескольких проектов, которые станут важнейшими опорами для развития столичной экономики в ближайшие годы. Так, ядром индустриального парка «Руднево» станет производство беспилотников. Кроме того, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики.

По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупной кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин рассказал, что объем выпуска продукции машиностроительной отрасли в столице увеличился почти в 1,5 раза за год. Он также отметил, что сегодня в городе около 200 предприятий производят лифты, конвейеры и другую промышленную продукцию. Столичное руководство помогает, предоставляя больше 80 мер поддержки для бизнеса и граждан.