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МИД: Россия закрыла въезд для 77 американцев

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Россия закрыла въезд для 77 американцев
Фото: shutterstock

Россия расширила санкции против США и закрыла на постоянной основе въезд в РФ для 77 американцев. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе российского МИД.

— Исходя из принципа взаимности, в «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве, — заявили в министерстве.

Уточняется, что российские санкции коснулись не только самих политиков и чиновников, но и некоторых членов их семей. Так, в санкционный список попали губернатор штата Алабама Эллен Айви, губернатор Северной Дакоты Даг Бергам, председатель Федеральной избирательной комиссии США Аллен Дикерсон и другие, говорится на сайте МИД РФ.

Недавно посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не скрывают, что их цель на Украине состоит в том, чтобы нанести России «стратегическое поражение» и измотать ее.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения в настоящий момент находятся в «плачевном состоянии». При этом именно американцы разрушили все, что стороны вместе создавали за последние несколько лет, резюмировал российский дипломат.

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