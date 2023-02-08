Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Основатель Pink Floyd Уотерс призвал к немедленному перемирию на Украине

Евгений Жуков
В мире
Основатель Pink Floyd Уотерс призвал к немедленному перемирию на Украине
Фото: CC BY 2.0

Один из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на заседании Совета Безопасности ООН к немедленному перемирию на Украине. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

— Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня — это немедленное перемирие на Украине. Никаких «но», никаких «если», — заявил артист.

Помимо этого, он обратился к президентам США, России и Украины, а также к руководству Североатлантического альянса и Европейского союза с просьбой о «смене курса» в отношениях и дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, передает ТАСС.

После окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов. О каждом из них «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Самый вероятный, по мнению политолога, вариант существования Украины связан с разделом ее территорий.

Украина Знаменитости ООН Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте