Основатель Pink Floyd Уотерс призвал к немедленному перемирию на Украине

Фото: CC BY 2.0

Один из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на заседании Совета Безопасности ООН к немедленному перемирию на Украине. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

— Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня — это немедленное перемирие на Украине. Никаких «но», никаких «если», — заявил артист.

Помимо этого, он обратился к президентам США, России и Украины, а также к руководству Североатлантического альянса и Европейского союза с просьбой о «смене курса» в отношениях и дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, передает ТАСС.

После окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов. О каждом из них «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Самый вероятный, по мнению политолога, вариант существования Украины связан с разделом ее территорий.