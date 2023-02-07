Раздел, обнуление и смена режима: названы три сценария будущего Украины после СВО

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После окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов. О каждом из них «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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Самый вероятный, по мнению политолога, вариант существования Украины связан с разделом ее территорий.

— Польша забирает себе западные области, в том числе Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Центральная часть с Киевом остается за Украиной, а юго-восточные регионы отходят к России, — поясняет Журавлев.

По сути, этот сценарий уже воплощается в жизнь, обращает внимание собеседник «ВМ». Так, по итогам референдумов, проведенных в сентябре прошлого года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области уже вошли в состав России.

При этом поляки, как полагает эксперт, надеются занять всю Правобережную Украину. Почвой для такой экспансии можно считать принятый Радой прошлым летом закон об особом статусе для граждан Польши.

Обнуление по-корейски

Еще один сценарий будущего Украины — корейский. Его, кстати, недавно предрек украинский политик Алексей Арестович. При таком раскладе страна будет поделена на две зоны влияния, как это произошло с Кореей в 1953 году.

— Концепция «двух Корей» — это замораживание конфликта в некоей точке, — отмечает Журавлев. — Сделать это можно через подписание перемирия или мирного договора.

Собеседник «ВМ» полагает, что в случае с Украиной мирный договор будет носить временный характер, так как эта страна «никогда не смирится со своим обнулением».

При этом по пути Южной Кореи оставшаяся в руках киевского режима часть страны, скорее всего, не пойдет. Соединенные Штаты попросту не смогут вложить в нее столько средств.

— Невоюющая Украина Штаты не интересует, — убежден Журавлев. — Так что после заключения мира в любой форме они тут же переключатся на Тайвань. Американцам очень нужно разобраться с этим островом, а на две стороны их уже не хватает.

Смена режима

У Украины есть шанс сохранить свою территорию в текущих границах. По мнению политолога, это возможно только при резком изменении политического режима в стране.

Однако такое развитие событий, как подчеркивает Журавлев, видится наименее вероятным.

— Такое возможно, только если наши танки окажутся во Львове и в Киеве. А я так понимаю, что мы широкомасштабного наступления не планируем, — заключил он.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении СВО 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — помощь Донбассу, а также денацификация и демилитаризация Украины.