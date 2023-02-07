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Арестович предрек «корейский сценарий» для Украины

Егор Провоторов
В мире
Арестович предрек «корейский сценарий» для Украины
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в понедельник, 6 февраля, заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий».

По его словам, выход из этого конфликта может быть не таким, как это казалось Киеву полгода или три месяца назад. Политик заметил, что видит развитие ситуации по сценарию Корейского полуострова.

— Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями, — заявил Арестович, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне Арестович заявил, что украинской армии стоит ожидать ряд проблем в течение ближайших месяцев из-за сильного положения Вооруженных сил РФ.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу Угледар. По его словам, ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска.

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