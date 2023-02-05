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Арестович предсказал украинской армии скорые неприятности

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Арестович предсказал украинской армии скорые неприятности
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Украинской армии стоит ожидать ряд проблем в течение ближайших месяцев. Об этом заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

— Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям, — поделился он.

Арестович считает, что украинской армии не удастся избежать «кровавой драки» из-за сильного положения ВС РФ.

До этого боец ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска. Военнослужащий добавил, что ночью 5 февраля бойцам «Вагнера» удалось продвинуться и занять новые позиции. По его словам, киевский режим отправляет туда неподготовленных солдат, которые в дальнейшем сдаются в плен российской армии.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу Угледару. По его словам, ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска.

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