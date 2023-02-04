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Пушилин сообщил, что российские силы подступают к Угледару с трех сторон

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин сообщил, что российские силы подступают к Угледару с трех сторон
Фото: vk/pushilindenis

Российские войска приближаются к городу Угледару в Донецкой народной республике. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

— Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-западной и западной стороны дачи уже под нашим контролем. Наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара, — рассказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Однако глава ДНР отметил, что ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска. Тем не менее Пушилин уверен, что российская армия сможет выполнить поставленные задачи.

Российские военные взяли город Угледар в полукольцо, освобождение населенного пункта проводится по аналогии с Артемовском. Об этом 3 февраля сообщил советник временно исполняющего главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что российские войска на текущий момент взяли под огневой контроль трассу, ведущую из Красноармейска в Угледар.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные заняли новые, более выгодные рубежи в районе Угледара. Общие потери ВСУ составили до 25 человек личного состава, а также шесть единиц техники.

Украина Солдаты Спецоперации Армия Денис Пушилин
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