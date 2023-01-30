Минобороны: Войска России заняли новые рубежи в районе Угледара

Фото: Минобороны РФ

Российские военные заняли новые, более выгодные рубежи в районе Угледара. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал он.

Помимо этого, российские военные сумели уничтожить еще одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами на Херсонском направлении, цитирует Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.