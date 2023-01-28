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Российские войска сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Российским войскам удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в ДНР. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в Минобороны РФ.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Кроме того, в населенном пункте Водяное ДНР и Никольское Запорожской области силами российской армии ликвидировано два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ, передает Telegram-канале военного ведомства.

Недавно экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». Как отметили в Минобороны РФ, в рамках учений фрегат показал высокую слаженность действий и выполнил все поставленные задачи.

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных военных специалистов, написал Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. Почему эти российские ракеты можно считать особенными, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

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