Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» уникальны

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Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных военных специалистов, написал Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. Почему эти российские ракеты можно считать особенными, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Специалист отметил, что российские военные имеют в арсенале гиперзвуковое оружие, которое можно запускать с земли («Авангард»), воздуха («Кинжал»), над водой и из-под воды («Циркон»). При этом он подчеркнул, что «Циркон» — уникален в своем роде, подобного оружия нет ни у одной страны мира.

— Главное достоинство «Циркона» в том, что он помещается в пусковой стакан торпедного аппарата. Это универсальная ракета, которую можно поставить на вооружение как кораблей, так и подводных лодок, — пояснил Литовкин.

До этого Литовкин сообщил, что ВСУ почти полностью израсходовали боекомплекты для систем ПВО С-300 и «Бук». Из-за этого Украина оказалась в «безвыходном положении». Возместить запасы своими силами Незалежной не удастся. По его словам, одна из причин истощения украинских запасов ракет ПВО — российские удары по критической инфраструктуре. Между тем западные страны не смогут поставить свои аналоги в нужном количестве.

Однако США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «ВМ» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.