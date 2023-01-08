FR: Гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали кошмаром для Запада

Фото: Минобороны РФ

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных военных специалистов, написал Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

— Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем, — отмечается в материале.

Вендт также добавил, что военные эксперты опасаются начала новой гонки вооружений.

8 января ВС России использовали в зоне спецоперации на Украине самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Он стреляет 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

До этого Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. На кадрах видно, что для уничтожения объектов было совершено по одному выстрелу.

27 декабря Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также нанесение удара по самолету Вооруженных сил Украины. На кадрах демонстрируется подготовка экипажа самолетов к патрулированию.