Армия России применила против ВСУ самый мощный самоходный миномет в мире

Фото: Минобороны РФ

ВС России использовали в зоне спецоперации на Украине самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Соответствующие кадры появились в социальных сетях в воскресенье, 8 января.

«Тюльпан» стреляет 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть, как снаряды миномета попадают в цель и разрушают бетонные укрепления военного объекта ВСУ.

До этого Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. На кадрах видно, что для уничтожения объектов было совершено по одному выстрелу. Благодаря точной наводке такого количества снарядов хватило, чтобы ликвидировать бронетехнику украинской армии, а также опорный пункт ВСУ.

27 декабря МО РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также нанесение удара по самолету вооруженных сил Украины. На кадрах демонстрируется подготовка экипажа самолетов к патрулированию.