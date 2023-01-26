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Российские БМПТ «Терминатор» уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские БМПТ «Терминатор» уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной
Фото: Минобороны РФ

Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в Луганской народной республике.

Сообщается, что обнаружить украинских военных в окопах помог боевой расчет БПЛА Западного военного округа. После этого «Терминатор» нанес по ним удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

— Вот он сидит. Дальнейшие действия: вызываем «Терминаторов» и работаем туда же, — сообщил старший оператор с позывным Белый.

— Расчет БПЛА обнаружил очередную позицию, связываюсь с «коробочкой», для того чтобы отработать, — рассказал командир с позывным Морячок.

Он добавил, что «работа будет производитЬся с того же места, где работал танк, после чего будет заходить пехота», передает РИА Новости.

Российские средства ПВО уничтожили штурмовой самолет Су-25 ВСУ в районе города Угледар ДНР. Об этом 26 января сообщил официальный представитель Минобороны Рф генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо сбитого самолета, российские подразделения уничтожили восемь беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР.

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