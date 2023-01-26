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Зеленский признал продвижение российской армии на востоке

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Фото: president.gov.ua

Российские войска продвигаются в Донбассе. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

— На востоке они продвигаются, — поделился он.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что армия России вошла в город Угледар, на данный момент военные закрепились на окраинах и продолжают вести бои.

23 января Минобороны сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике. В ходе боев военнослужащие РФ ликвидировали свыше 60 украинских военнослужащих и девять единиц техники.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины в ночь на четверг, 26 января, попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, российские подразделения открыли огонь. По его словам, в ночное время суток боевики ВСУ совершили попытку скрыто прорваться на позиции ВС РФ на другом берегу из района островов у Новой Каховки.

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