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В ДНР сообщили о взятии Угледара в полукольцо российскими военными

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ДНР сообщили о взятии Угледара в полукольцо российскими военными
Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы взяли город Угледар в полукольцо, освобождение населенного пункта проводится по аналогии с Артемовском. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил советник временно исполняющего главы ДНР Игорь Кимаковский.

— В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи, — сказал он.

Кимаковский добавил, что российские военные на текущий момент взяли под огневой контроль трассу, ведущую из Красноармейска в Угледар. Благодаря этому украинская армия испытывает затруднения со снабжением своих войск в городе, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские военные заняли новые, более выгодные рубежи в районе Угледара. Общие потери ВСУ составили до 25 человек личного состава, а также шесть единиц техники.

Позже стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины в районе Угледара. Помимо этого, в районе Новоселки и Мирной были нанесены удары по 108-й и 124-й бригадам украинской территориальной обороны.

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