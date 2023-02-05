Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Украинские власти бросают мобилизованных украинцев на Артемовское направление — за южные кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут) идут тяжелые городские бои. Об этом в воскресенье, 5 февраля, рассказал боец группы «Вагнер».

— В начале января последний раз видели наемников. Сейчас (войска Киева) уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем, — поделился он.

Военнослужащий добавил, что ночью 5 февраля бойцам «Вагнера» удалось продвинуться и занять новые позиции. По его словам, киевский режим отправляет туда неподготовленных солдат, которые в дальнейшем сдаются в плен российской армии, сообщает РИА Новости.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу Угледару. По его словам, ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска. Тем не менее Пушилин уверен, что российская армия сможет выполнить поставленные задачи.

3 февраля бизнесмен и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ не собираются оставлять город Артемовск. Он считает, что если власти Украины решат уйти из Артемовска, то Зеленский таким образом проявит трусость, его «перестанут уважать», а народ не простит ему сдачи города ЧВК.