«Вас перестанут уважать»: Пригожин призвал Зеленского не сдавать Артемовск

Фото: t.me/wagnernew

Бизнесмен и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ не собираются оставлять город Артемовск (украинское название — Бахмут).

— Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого, — сказал предприниматель.

Он подчеркнул, что события в Артемовске являются главными в рамках данного конфликта. Стороны, продолжил он, должны «биться дальше».

Бизнесмен пояснил, что если власти Украины решат уйти из Артемовска, то Зеленский таким образом проявит трусость, его «перестанут уважать», а народ не простит ему сдачи города ЧВК. Пригожин призвал ВСУ сопротивляться и «бороться до конца», передает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

До этого Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не будут сдавать Артемовск, несмотря на то что в том районе продолжаются ожесточенные бои.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится.