Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Вас перестанут уважать»: Пригожин призвал Зеленского не сдавать Артемовск

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Вас перестанут уважать»: Пригожин призвал Зеленского не сдавать Артемовск
Фото: t.me/wagnernew

Бизнесмен и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ не собираются оставлять город Артемовск (украинское название — Бахмут).

— Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого, — сказал предприниматель.

Он подчеркнул, что события в Артемовске являются главными в рамках данного конфликта. Стороны, продолжил он, должны «биться дальше».

Бизнесмен пояснил, что если власти Украины решат уйти из Артемовска, то Зеленский таким образом проявит трусость, его «перестанут уважать», а народ не простит ему сдачи города ЧВК. Пригожин призвал ВСУ сопротивляться и «бороться до конца», передает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

До этого Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не будут сдавать Артемовск, несмотря на то что в том районе продолжаются ожесточенные бои.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится.

Украина Владимир Зеленский Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте