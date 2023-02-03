«Будем бороться»: Зеленский заявил об отсутствии планов сдавать Артемовск

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск (украинское название — Бахмут).

— Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем, — сказал глава государства на пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На сегодняшний день в районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои, передает ТАСС.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится. Он также добавил, что киевские власти «не могут оставить город позади».

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что Украина стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску.

Собеседник «ВМ» пояснил, что Украина и США осознают, что взятие Россией Соледара, Артемовска и Северска откроет дорогу нашим войскам на Краматорск. Он является последним крупным городом в ДНР, который находится под властью ВСУ.