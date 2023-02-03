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Украина платит высочайшую цену за удержание города Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

— По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война, — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.

По словам Подоляка, цена за удержание Артемовска слишком высока. Однако киевские власти «не могут оставить его позади».

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение. По его словам, кольцо будет замкнуто за чертой города.

Согласно информации агентства Bloomberg, представители американского истеблишмента убеждены в том, что подразделения ВСУ в обозримом будущем вынуждены будут проводить отступательную операцию ради бегства из города Артемовска. Полученные Киевом от западных стран вооружения не оказывают им необходимой поддержки.