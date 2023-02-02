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Bloomberg написал о стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg написал о стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Фото: gur.gov.ua

Представители американского истеблишмента убеждены в том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обозримом будущем окажутся вынуждены проводить отступательную операцию ради бегства из города Артемовск, пишет Bloomberg в четверг, 2 февраля.

В тексте материала говорится о том, что полученные Киевом от западных стран вооружения не оказывают им необходимой поддержки для проведения наступательных действий на российские позиции.

— Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придётся вывести свои войска из Бахмута (Артемовска), — описали текущее положение дел на фронте журналисты Bloomberg.

Под Артемовском идут ожесточенные бои, ситуация на данном направлении очень сложная. Об этом во вторник, 31 января, заявил замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала «Рада».

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Краснолиманском направлении. Солдаты российской армии своевременно выявили местоположение украинских диверсантов, после чего открыли огонь по ним.

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