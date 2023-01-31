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Замкомандира батальона ВСУ назвал бои под Артемовском сущим адом

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замкомандира батальона ВСУ назвал бои под Артемовском сущим адом
Фото: president.gov.ua

Под Артемовском идут ожесточенные бои, ситуация на данном направлении очень сложная. Об этом во вторник, 31 января, заявил замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала «Рада».

— Уже пять–шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») сущий ад. Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой, — поделился военный.

По его словам, в настоящее время под Артемовском идет масштабное наступление российских войск. Батальон с украинскими солдатами на этом направлении несет большие потери, цитирует Назаренко РИА Новости.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Краснолиманском направлении. Солдаты российской армии своевременно выявили местоположение украинских диверсантов, после чего открыли огонь по ним.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ испытывают нехватку танков и некоторых видов боеприпасов, много техники российские войска уничтожили в ходе спецоперации. Также он обратил внимание на отсутствие у украинской армии возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры.

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