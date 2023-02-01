Армия России взяла Артемовск в оперативное окружение

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли Артемовск (Бахмут — украинское название) в оперативное окружение. Об этом в среду, 1 февраля, заявил военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

— Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо за городом, — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент национальная армия ведет бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск.

30 января Гагин заявил, что взятие Артемовска в окружение войсками России может занять несколько дней. По его словам, в такой ситуации самое важное — сберечь людей, не допустив лишних потерь.

28 января российская армия нанесла удар по позициям 406-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Восточный в Херсонской области. В результате атаки противник лишился не менее трех гаубиц М777 американского производства, а также пяти бронеавтомобилей MaxxPro и HMMWV.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.