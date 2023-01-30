В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение войсками России

Фото: Минобороны РФ

Взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) в окружение войсками России может занять несколько дней. Об этом в понедельник, 30 января, заявил военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

— Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней, — сказал чиновник.

Гагин подчеркнул, что в такой ситуации самое важное — сберечь людей, не допустив лишних потерь, передает ТАСС.

В последнее время ситуация на Сватовском и Кременском направлениях спецоперации сильно обострилась. Так, Вооруженные силы Украины проводят регулярные обстрелы населенных пунктов, а также перебрасывают бронетехнику западного производства.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.