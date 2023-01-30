Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение войсками России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение войсками России
Фото: Минобороны РФ

Взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) в окружение войсками России может занять несколько дней. Об этом в понедельник, 30 января, заявил военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

— Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней, — сказал чиновник.

Гагин подчеркнул, что в такой ситуации самое важное — сберечь людей, не допустив лишних потерь, передает ТАСС.

В последнее время ситуация на Сватовском и Кременском направлениях спецоперации сильно обострилась. Так, Вооруженные силы Украины проводят регулярные обстрелы населенных пунктов, а также перебрасывают бронетехнику западного производства.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.

Украина Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте