Сергей Собянин поздравил столичных ученых с Днем российской науки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 февраля, рассказал о развитии научной инфраструктуры в городе и поздравил ученых с их профессиональным праздником.

— Для по-настоящему значимых научных открытий нужны не только талантливые специалисты, но и хорошие условия. Поэтому развитию научной инфраструктуры уделяем особое внимание: строим новые центры, лаборатории и учебные корпуса вузов, — заявил он.

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Собянин напомнил, что в этом году власти города уже открыли кластер «Ломоносов» — флагман инновационного центра МГУ «Воробьевы горы». Также Москва продолжает строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана и Национального космического центра.

Сегодня в столице насчитывается почти 50 технопарков, в которых работает более двух тысяч компаний, создано порядка 70 тысяч рабочих мест.

Кроме того, Москва активно поддерживает ученых разнообразными грантами и привлекает преподавателей вузов к развитию системы предпрофессионального обучения.

— С Днем российской науки, дорогие наши ученые, исследователи и все причастные к этой сфере! — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Открытие флагмана Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластера «Ломоносов» состоялось 25 января. В мероприятии приняли участие Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.