Сергей Собянин поздравил столичных ученых с Днем российской науки
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 февраля, рассказал о развитии научной инфраструктуры в городе и поздравил ученых с их профессиональным праздником.
— Для по-настоящему значимых научных открытий нужны не только талантливые специалисты, но и хорошие условия. Поэтому развитию научной инфраструктуры уделяем особое внимание: строим новые центры, лаборатории и учебные корпуса вузов, — заявил он.
Собянин напомнил, что в этом году власти города уже открыли кластер «Ломоносов» — флагман инновационного центра МГУ «Воробьевы горы». Также Москва продолжает строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана и Национального космического центра.
Сегодня в столице насчитывается почти 50 технопарков, в которых работает более двух тысяч компаний, создано порядка 70 тысяч рабочих мест.
Кроме того, Москва активно поддерживает ученых разнообразными грантами и привлекает преподавателей вузов к развитию системы предпрофессионального обучения.
— С Днем российской науки, дорогие наши ученые, исследователи и все причастные к этой сфере! — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Открытие флагмана Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластера «Ломоносов» состоялось 25 января. В мероприятии приняли участие Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.