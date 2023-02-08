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Бесплатный концерт в Музее Победы посвятят 120-летию автора «Катюши»

Евгений Белоусов
Город
Бесплатный концерт в Музее Победы посвятят 120-летию автора «Катюши»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатный концерт, приуроченный к 120-летию композитора Матвея Блантера, пройдет в столичном Музее Победы 10 февраля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

В музее отметили, что по песням Блантера легко можно проследить почти всю историю СССР. В них ярко отразились самые значимые события.

— Так, «Песня о Щорсе» рассказывает о герое Гражданской войны, «Джон Грей» — это пародия на модный в эпоху НЭПа фокстрот, «Мальчишку взяли под Иркутском» — песня о комсомольце, героически погибшем в японском плену в 1930-е, «Катюша» и «Жди меня» — эти композиции стали символами Великой Отечественной, а музыкальный цикл «Маленький оркестрик» на стили Булата Окуджавы — символом Оттепели, — рассказали в музее.

Концерт начнется в музее в 15:00. Перед зрителями выступит духовой оркестр института «Академия имени Маймонида», в исполнении которого прозвучат самые известные произведения советского композитора.

До этого сообщалось, что в музее «Главные оружейные реликвии армии» 26 февраля впервые пройдет фестиваль «Масленица на горе». В рамках мероприятия гости познакомятся с традициями проводов Масленицы, посетят концерт фолк-музыки и многое другое.

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