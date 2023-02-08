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В прокуратуре сообщили подробности ДТП на Мичуринском проспекте

Евгений Жуков
Происшествия
В прокуратуре сообщили подробности ДТП на Мичуринском проспекте
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств столкновения двух легковых автомобилей на Мичуринском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.

По ее словам, водитель «Мерседеса» при пересечении перекрестка не уступил дорогу автомобилю «БМВ». По предварительным данным, пяти людям была оказана медицинская помощь. Пассажиру автомобиля «БМВ» понадобилась госпитализация.

Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.

Еще одно ДТП произошло в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.

Западный административный округ (ЗАО) ДТП Прокуратура
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