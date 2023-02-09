Обожают уводить чужих мужчин: названы четыре знака зодиака — прирожденные разлучницы

Фото: Pexels

Астрологи рассказали, что существуют женщины, которых словно магнитом тянет к чужим мужчинам. Их не останавливают ни дети, ни законная супруга. Они чувствуют себя хищницами и самоутверждаются за счет того, что отбивают чужих возлюбленных. Такое поведение особенно характерно для представительниц четырех знаков зодиака.

Многие женщины-Овны — яркие и привлекательные особы. Они со вкусом одеваются, тщательно ухаживают за собой, не скупятся на дорогой парфюм и роскошные аксессуары. Овны любят находиться в центре внимания и обожают чувствовать себя желанными. Во многих из них силен инстинкт охотниц. Они могут начать засматриваться на чужих мужчин, чтобы самоутвердиться и доказать другим, что у них «есть еще порох в пороховницах». Но зачастую после того, как Овны добиваются желанного мужчину и вынуждают его предать свою избранницу, они бросают его и начинают искать новую жертву.

Женщины-Весы обожают все таинственное. Их часто манит к себе «запретный плод». А еще многие из представительниц данного знака зодиака любят достигать новых целей. Таковой вполне может стать чужой мужчина. Если женщина-Весы что-то вобьет себе в голову, то она этого достигнет. Поможет ей в этом врожденная харизма, шарм и красота.

Женщины-Козероги, как правило, солидны и недоступны. Они не охотятся, они сами разжигают в мужчинах охотничий инстинкт. Представителям сильного пола хочется добиваться равнодушных «Козерожек», хочется растопить ледяную крепость. И это равнодушие по отношению к противоположному полу для женщин-Козерогов является особой тактикой. Именно она помогает им продумать коварный план и в конце концов занять мысли мужчины и увести его из семьи.

Рыбы — тонкие и чувствительные натуры. Многие из них ранимые и хрупкие. Как раз такие, каких мужчинам хочется оберегать и защищать. Женщины-Рыбы могут попросить симпатичного коллегу прийти к ним домой и повесить полочку, мол, самой никак. С такой женщиной многие мужчины чувствуют себя сильными. Также Рыбы — прекрасные собеседницы, которые умеют и выслушать, и поддержать диалог, сообщается на портале «Московский комсомолец».

Астрологи назвали представителей трех знаков зодиака, которые располагают к себе людей с первого взгляда.