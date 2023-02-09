Около 5 тысяч новых указателей установят в Москве в рамках создания единой системы навигации

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Около 5 тысяч новых городских и домовых указателей установят в этом году специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях, — рассказал заммэра.

Бирюков подчеркнул, что все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту.

Он отметил, что синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Кроме того, текст на информационных полях указателей продублирован на английском языке для удобства иностранных туристов.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности в Москве уже установлено более 12,4 тысячи новых городских и 97,1 тысячи домовых указателей.

До этого Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства установят в 2023 году в многоквартирных домах 168 подъемных платформ для маломобильных горожан.