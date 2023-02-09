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Свыше 17 тысяч студентов обратились за справкой для назначения соцстипендии в электронном виде

Араз Салехов
Город
Свыше 17 тысяч студентов обратились за справкой для назначения соцстипендии в электронном виде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 17 тысяч столичных студентов подали заявления на получение справки о назначении государственной социальной стипендии на mos.ru в электронном виде. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

— Использование современных принципов оказания услуг и внедрение механизма межведомственного взаимодействия избавили студентов московских колледжей от необходимости приносить справку на бумажном носителе, — поделилась она.

Теперь вузы могут получить информацию о назначении студенту такой соцпомощи в электронном виде. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, эта справка необходима для решения о назначении государственной социальной стипендии в образовательной организации.

Недавно стало известно, что студенты российских вузов с 1 сентября приступят к изучению целей специальной военной операции (СВО) на Украине в рамках обновленного курса истории. В опубликованной концепции преподавания истории России для непрофильных специальностей заявлены такие темы, как «Начало СВО на Украине», «Санкционное давление стран Запада на Россию», а также вопрос вхождения новых регионов в состав российского государства.

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