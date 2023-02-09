Московские школьники впервые написали пробные ЕГЭ по всем предметам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице подошел к концу цикл пробных Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

— В этом учебном году в Москве впервые организовали для одиннадцатиклассников пробные экзамены по всем предметам, которые они сдают для поступления в вузы. На экзаменах воссоздали все процедуры настоящего ЕГЭ, чтобы дети смогли на собственном опыте понять, что ждет их в конце учебного года. Ребята продемонстрировали хороший уровень подготовки, — отметила она.

Пробный ЕГЭ позволил школьникам оценить свои силы, а учителям — разделить учеников по группам для специальных практикумов по подготовке к экзаменам. Так, тренировочный экзамен по информатике и информационным и коммуникативным технологиям состоялся 4 февраля, его написали около 13 тысяч будущих выпускников. Устную часть английского языка сдали более 11 тысяч учеников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столице завершилась регистрация школьников на ЕГЭ. Председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук добавила, что в этом году школьники могли зарегистрироваться для участия в экзамене онлайн.