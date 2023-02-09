Бочкарев рассказал о ходе строительства путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

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Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД готов на 80 процентов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сооружение путепровода под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги выходит на финишную прямую. Выполнены три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей, — рассказал он.

По словам Бочкарева, специалисты готовятся приступить к работе над армированием лотковой части, стен и перекрытия. Это станет завершающим этапом по строительству восьми метров из общей длины 46-метрового путепровода.

Генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков добавил, что в полном объеме выполнены подпорные стены путепровода со стороны Каширского шоссе, а готовность стен со стороны МКАД составляет 80 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Строительство Московского скоростного диаметра завершится уже в этом году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возведение основного участка МСД завершилось еще в сентябре 2022 года, ежедневно им пользуются уже 260 тысяч автомобилистов.