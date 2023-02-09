Бочкарев рассказал о ходе строительства путепровода тоннельного типа на южном участке МСД
Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД готов на 80 процентов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Сооружение путепровода под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги выходит на финишную прямую. Выполнены три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей, — рассказал он.
По словам Бочкарева, специалисты готовятся приступить к работе над армированием лотковой части, стен и перекрытия. Это станет завершающим этапом по строительству восьми метров из общей длины 46-метрового путепровода.
Генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков добавил, что в полном объеме выполнены подпорные стены путепровода со стороны Каширского шоссе, а готовность стен со стороны МКАД составляет 80 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Строительство Московского скоростного диаметра завершится уже в этом году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возведение основного участка МСД завершилось еще в сентябре 2022 года, ежедневно им пользуются уже 260 тысяч автомобилистов.