Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бочкарев рассказал о ходе строительства путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

Лейла Алиева
Город
Бочкарев рассказал о ходе строительства путепровода тоннельного типа на южном участке МСД
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД готов на 80 процентов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сооружение путепровода под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги выходит на финишную прямую. Выполнены три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей, — рассказал он.

По словам Бочкарева, специалисты готовятся приступить к работе над армированием лотковой части, стен и перекрытия. Это станет завершающим этапом по строительству восьми метров из общей длины 46-метрового путепровода.

Генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков добавил, что в полном объеме выполнены подпорные стены путепровода со стороны Каширского шоссе, а готовность стен со стороны МКАД составляет 80 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Строительство Московского скоростного диаметра завершится уже в этом году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возведение основного участка МСД завершилось еще в сентябре 2022 года, ежедневно им пользуются уже 260 тысяч автомобилистов.

Строительство Андрей Бочкарев Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте