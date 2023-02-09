Несколько автомобилей столкнулись на 28-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 28-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 28-го километра МКАД произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 февраля.

Несколько автомобилей столкнулись перед развязкой с Липецкой улицей. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

— Заняты две полосы из шести. По возможности объезжайте этот участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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Позже стало известно, что движение на участке восстановили.

Еще одно ДТП произошло в это же день на внешней стороне 89-го километра МКАД (в районе Осташковского шоссе), где столкнулись семь машин.