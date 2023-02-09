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Семь автомобилей столкнулись на 89-м километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Семь автомобилей столкнулись на 89-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 89-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 89-го километра МКАД в районе Осташковского шоссе произошло массовое ДТП — столкнулись семь машин. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 февраля.

— Движение на месте происшествия существенно затруднено. Рекомендуем выбирать пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

8 февраля сообщалось, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств столкновения двух легковых автомобилей на Мичуринском проспекте. Водитель «Мерседеса» при пересечении перекрестка не уступил дорогу автомобилю «БМВ». По предварительным данным, пяти гражданам была оказана медпомощь. Пассажиру «БМВ» понадобилась госпитализация.

Еще одно ДТП произошло недавно в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.

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