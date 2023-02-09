Овчинский: Производители столицы стали участниками «Продэкспо-2023»

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Производители полезного питания, кондитерских изделий и мороженого из Москвы стали участниками 30-й международной выставки продуктов питания «Продэкспо», которая проходит в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне с 6 по 10 февраля. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В Москве работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Столичные компании выпускают все необходимые для полноценного рациона товары: молочную продукцию, детское питание, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия и многое другое, — пояснил Владислав Овчинский.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Он добавил, что столичные производители продуктов успешно конкурируют с иностранными поставщиками в области инновационного питания.

Московский бренд продуктов для здорового питания KICK YOUR ENERGY представил на выставке три вида новой продукции: линейку финиковых батончиков KICK YOUR BRAIN для поддержки работы мозга, батончики без сахара и без глютена.

— Сегодня наша компания выпускает более 20 видов батончиков для веганского и сыроедческого типов питания. Например, в новую линейку вошли шесть видов веганских батончиков в темном шоколаде без сахара. Основной продукт, используемый в линейке, — финики, так как они насыщены витаминами группы В, калием и магнием, которые поддерживают работу мозга, — говорит менеджер по маркетингу и коммуникациям бренда KICK YOUR ENERGY Анна Юдина.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

На выставке Московская фабрика «БРПИ» презентовала премиальный продукт нового поколения BRandIce. В линейке бренда — мороженое, обогащенное витаминами и другими полезными ингредиентами.

Представлены на «Продэкспо-2023» и такие крупные производители, как кондитерские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры», которые представили 17 образцов продукции на дегустационный конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт — 2023».

В холдинге сообщили, что на конкурс номинированы изделия таких брендов, как «Вдохновение», Eco-botanica, «Бабаевский», «Птичье молоко». В компании рассчитывают на высокую оценку своей продукции конкурсным жюри.