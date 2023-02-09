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Многофункциональный ЖК с образовательным центром построят на востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Многофункциональный ЖК с образовательным центром построят на востоке Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, 4-й проезд Подбельского, 3с1 Карта всех событий

На востоке столицы возводится многофункциональный жилой комплекс с образовательным центром. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Многофункциональный жилой комплекс с образовательным центром построят на востоке Москвы. Объект будет расположен по адресу 4-й проезд Подбельского, владение 3, строения 1–26 (ВАО), — говорится в материале.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова поделилась, что сейчас на земельном участке общей площадью более четырех гектаров расположены нежилые и производственные здания, которые будут снесены. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», суммарная поэтажная площадь объекта составит более 141 тысячи квадратных метров.

Накануне мэр Москвы сообщил, что в программу реновации включили еще 10 стартовых площадок в столице. Таким образом, новое жилье в восьми районах города получат 7,5 тысячи жителей из 41 старого дома.

7 февраля руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что по программе реновации жилья на юго-западе Москвы демонтировали 25 домов. По его словам, все 25 домов были снесены при помощи технологии умного сноса, основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

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