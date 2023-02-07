Более 20 домов демонтировали в рамках реновации на юго-западе Москвы

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Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

По программе реновации жилья на юго-западе Москвы демонтировали 25 домов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Юго-Западный округ столицы является лидером среди округов по количеству домов, демонтированных с начала программы реновации. При помощи технологии «умного» сноса здесь снесено 25 ветхих зданий. Всего же с момента старта программы в Москве демонтированы 156 домов, — заявил он.

По словам Загрутдинова, все 25 домов были снесены при помощи технологии «умного» сноса, основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов, говорится на сайте департамента.

Более двух тысяч жителей столицы переехали в новые квартиры по реновации в Зюзине. Здесь в рамках программы реорганизуют территорию на Одесской улице, где планируется построить более 139 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 200 мест и помещения общественного назначения.

Другие 1,8 тысячи семей получили новые квартиры по программе реновации в прошлом году на юго-западе столицы. Из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе.