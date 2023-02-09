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Зачем онлайн-сервисы при оплате требуют установить российские браузеры и что с этим делать

Илья Ашуров

Сюжет: 

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Технологии
Почему онлайн-сервисы требуют при оплате устанавливать российские браузеры
Фото: Pixabay

Онлайн-сервисы, проводящие оплату через Сбербанк, предупреждают клиентов о необходимости устанавливать российские браузеры. Почему это происходит и что делать пользователям — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

По данным РБК, некоторые интернет-сервисы («Афиша», «Вкусвилл», DNS и другие), использующие для проведения оплаты платежную систему Сбербанка, начали уведомлять пользователей о необходимости устанавливать российские браузеры или сертификаты безопасности Минцифры.

Ниже пример одного из таких уведомлений.

Почему онлайн-сервисы требуют при оплате устанавливать российские браузеры Предупреждение в одном из сервисов покупки билетов

Как видно, в нем утверждается, что с 30 января производить оплату без отечественных браузеров или сертификатов нельзя. При этом в Сбербанке заявили, что подобные предупреждения «не являются рекомендациями банка и создаются по инициативе партнера». Оплата, как отметили в банке, будет проходить и без сертификата Минцифры.

Зачем нужен сертификат

TLS-сертификат (или сертификат безопасности) — это связующее звено безопасности между браузером и сайтом. Его задача шифровать данные пользователей и препятствовать их утечке.

В марте 2022 года некоторые зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов. По этой причине Минцифры разработало свои TLS-сертификаты. Занимается этим Национальный удостоверяющий центр (НУЦ).

На данный момент каждый пользователь может сам установить их на свое устройство. Но есть и другие варианты.

Что делать

Так или иначе, для безопасной оплаты и «серфинга» в интернете вам потребуются отечественные TLS-сертификаты. Получить их можно одним из двух способов.

Самый простой — перейти на отечественные браузеры («Яндекс.Браузер» и «Атом»). На них уже предустановлены корневые сертификаты НУЦ. Так что если вы пользуетесь ими, то вам ничего делать не нужно.

Если вы привыкли пользоваться другими браузерами, то вам следует установить корневой сертификат Минцифры в операционную систему вашего устройства. Скачать его можно на портале «Госуслуги». Там же есть подробные инструкции для каждого устройства.

Что советует эксперт

— Менять привычки очень сложно, — говорит «ВМ» эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. — И если вы способны пройти инструкцию и установить сертификат, то лучше сделать так, потому что непонятно, как долго это требование будет существовать. Но также можно попробовать и российские браузеры.

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