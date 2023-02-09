Заммэра Сергунина рассказала о субсидиях на обучение сотрудников для малого и среднего бизнеса Москвы
Столичные предприниматели могут компенсировать расходы на обучение своих сотрудников. Так, с 2020-го, за три года существования программы, город выделил малому и среднему бизнесу на эти цели 223 миллиона рублей. В текущем году на субсидии направят порядка 150 миллионов. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, данная инициатива предназначена как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма на одного человека в год — 120 тысяч рублей, причем компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников.
Данная субсидия покрывает до 95 процентов всей суммы, потраченной на обучение в рамках дополнительного и среднего профессионального образования. Однако для попадания под программу обучения сотруднику нужно проработать в компании минимум год с момента окончания учебы.
Программа распространяется на все профессии, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере искусства и культуры, финансов и торговли, высоких технологий и других.
По словам работодателей — участников программы, их сотрудники, получившие новые знания, стали лучше справляться со своими должностными обязанностями, благодаря чему открыли для себя дополнительные карьерные возможности.
До этого директор столичной службы занятости Андрей Тарасов заявил, что во флагманском центре занятости «Моя работа» 7 и 14 февраля пройдут открытые наборы на вакансии ведущих промышленных предприятий столицы.