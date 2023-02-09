Заммэра Сергунина рассказала о субсидиях на обучение сотрудников для малого и среднего бизнеса Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели могут компенсировать расходы на обучение своих сотрудников. Так, с 2020-го, за три года существования программы, город выделил малому и среднему бизнесу на эти цели 223 миллиона рублей. В текущем году на субсидии направят порядка 150 миллионов. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, данная инициатива предназначена как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма на одного человека в год — 120 тысяч рублей, причем компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников.

Данная субсидия покрывает до 95 процентов всей суммы, потраченной на обучение в рамках дополнительного и среднего профессионального образования. Однако для попадания под программу обучения сотруднику нужно проработать в компании минимум год с момента окончания учебы.

Программа распространяется на все профессии, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере искусства и культуры, финансов и торговли, высоких технологий и других.

По словам работодателей — участников программы, их сотрудники, получившие новые знания, стали лучше справляться со своими должностными обязанностями, благодаря чему открыли для себя дополнительные карьерные возможности.

1/3 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

До этого директор столичной службы занятости Андрей Тарасов заявил, что во флагманском центре занятости «Моя работа» 7 и 14 февраля пройдут открытые наборы на вакансии ведущих промышленных предприятий столицы.