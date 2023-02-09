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Бочкарев: Более 450 объектов недвижимости московские застройщики возводят по закону о долевом строительстве

Лейла Алиева
Город
Бочкарев: Более 450 объектов недвижимости московские застройщики возводят по закону о долевом строительстве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На сегодняшний день в столице по закону о долевом строительстве реализуется 487 проектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 9 февраля.

— На устойчивость сегмента в период санкций и внешнего давления во многом повлиял переход рынка долевого строительства на новую схему с использованием эскроу-счетов. В сложившихся в прошлом году условиях девелоперам было бы непросто завершать строительство своих объектов по старой схеме, когда финансирование проекта напрямую зависело от спроса граждан, — отметил он.

Большая часть проектов реализуется с применением проектного финансирования, поэтому строительство в городе ведется активно. Из общего объема строящейся недвижимости с использованием проектного финансирования возводится около 27,4 миллиона квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ведомство уделяет особое внимание таким объектам, а главной задачей является контроль соблюдения сроков строительства и передачи ключей дольщикам.

До этого стало известно, что в столичном районе Пресненский ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса Headliner.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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