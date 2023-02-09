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Пользователи «Московского транспорта» посмотрели загруженность метро и автобусов более 16 миллионов раз

Евгений Белоусов
Город
Пользователи «Московского транспорта» посмотрели загруженность метро и автобусов более 16 миллионов раз
Фото: АГН Москва

За два года пользователи приложения «Московский транспорт» посмотрели загруженность вагонов метро, автобусов, электробусов и парковок больше 16,8 миллиона раз. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Благодаря этой функции можно узнать оптимальное время для поездки, в каком вагоне метро свободно, и даже как сэкономить время на пересадке. Эти возможности появились в приложении в 2021 году.

Кроме того, в этом году планируется добавить в приложение возможность приобретать через него билеты на пригородные электропоезда и «Аэроэкспресс», заключили в пресс-службе Дептранса.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в прошлом году пассажиры городского транспорта привязали почти 619 тысяч карт «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Благодаря привязке карты пассажиры смогут отслеживать баланс «Тройки», настроить автоматическое пополнение, а также следить за проводимыми операциями по проездному.

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