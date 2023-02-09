Бочкарев сообщил о завершении реконструкции стрелкового клуба в Таганском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Андроньевская площадь, 10А Карта всех событий

Реконструкцию здания стрелкового клуба завершили на Андроньевской площади в Таганском районе столицы. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы в здании по адресу Андроньевская площадь, дом 10а, завершены, в настоящее время ведется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. В обновленном трехэтажном здании появятся современные стрелковые галереи, оружейный магазин, кафе и подсобные помещения, — рассказал он.

На втором и третьем этажах оборудовали спортивные залы, учебные классы, раздевалки, массажные кабинеты, а также помещения хозяйственного и административного назначения. На минус первом этаже появятся мастерские, складские и технические помещения.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, фасады здания облицованы светлым кирпичом, а цоколи — темным.

В начале следующего года специалисты также завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Зябликово. Общая площадь комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров.