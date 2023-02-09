Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бочкарев сообщил о завершении реконструкции стрелкового клуба в Таганском районе

Лейла Алиева
Город
Бочкарев сообщил о завершении реконструкции стрелкового клуба в Таганском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Андроньевская площадь, 10А Карта всех событий

Реконструкцию здания стрелкового клуба завершили на Андроньевской площади в Таганском районе столицы. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы в здании по адресу Андроньевская площадь, дом 10а, завершены, в настоящее время ведется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. В обновленном трехэтажном здании появятся современные стрелковые галереи, оружейный магазин, кафе и подсобные помещения, — рассказал он.

На втором и третьем этажах оборудовали спортивные залы, учебные классы, раздевалки, массажные кабинеты, а также помещения хозяйственного и административного назначения. На минус первом этаже появятся мастерские, складские и технические помещения.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, фасады здания облицованы светлым кирпичом, а цоколи — темным.

В начале следующего года специалисты также завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Зябликово. Общая площадь комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров.

Реконструкция Андрей Бочкарев Таганский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте